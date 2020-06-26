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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 322 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
26.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:39

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 322 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.048.549.129 1,10
Bim Mağazalar 42.655.800.000 9,12
Turkcell 36.608.000.000 1,96
ASELSAN 36.069.600.000 2,50
Garanti Bankası 34.776.000.000 0,63
Enka İnşaat 34.664.000.000 0,87
Akbank 30.836.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 29.820.000.000 0,89
Türk Telekom 28.280.000.000 2,84
Ford Otosan 24.932.155.500 6,21
İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,41
Tüpraş 22.450.081.280 2,11
İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,17
Vakıflar Bankası 20.231.124.498 0,60
Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,48
Sabancı Holding 18.669.695.969 0,57
Türk Hava Yolları 17.305.200.000 0,42
Halkbank 15.733.216.783 0,48
Tofaş Oto Fabrikası 12.490.000.000 3,69
Arçelik 12.413.127.126 1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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