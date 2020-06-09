Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 272 milyar lira olarak hesaplandı.
09.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 272 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.378.215.875
|1,11
|Bim Mağazalar
|39.468.000.000
|8,44
|ASELSAN
|36.069.600.000
|2,50
|Garanti Bankası
|34.356.000.000
|0,63
|Turkcell
|31.284.000.000
|1,68
|Enka İnşaat
|31.248.000.000
|0,78
|Akbank
|30.472.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.205.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|26.320.000.000
|2,65
|Ford Otosan
|23.703.970.500
|5,90
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,39
|Tüpraş
|22.187.141.120
|2,09
|İskenderun Demir Çelik
|20.358.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.707.931.727
|0,56
|Sabancı Holding
|18.445.251.536
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.401.800.000
|0,42
|Halkbank
|13.556.293.706
|0,41
|Arçelik
|11.507.651.331
|1,17
|Anadolu Efes
|11.486.842.102
|0,98
Kaynak: AA