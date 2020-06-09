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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 272 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
09.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:46

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 272 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.378.215.875 1,11
Bim Mağazalar 39.468.000.000 8,44
ASELSAN 36.069.600.000 2,50
Garanti Bankası 34.356.000.000 0,63
Turkcell 31.284.000.000 1,68
Enka İnşaat 31.248.000.000 0,78
Akbank 30.472.000.000 0,57
Ereğli Demir Çelik 30.205.000.000 0,90
Türk Telekom 26.320.000.000 2,65
Ford Otosan 23.703.970.500 5,90
İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,39
Tüpraş 22.187.141.120 2,09
İskenderun Demir Çelik 20.358.000.000 1,13
Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,48
Vakıflar Bankası 18.707.931.727 0,56
Sabancı Holding 18.445.251.536 0,56
Türk Hava Yolları 17.401.800.000 0,42
Halkbank 13.556.293.706 0,41
Arçelik 11.507.651.331 1,17
Anadolu Efes 11.486.842.102 0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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