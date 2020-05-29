Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.929.394.527 1,02 Bim Mağazalar 39.528.720.000 8,45 ASELSAN 34.405.200.000 2,55 Garanti Bankası 32.844.000.000 0,60 Turkcell 31.152.000.000 1,67 Enka İnşaat 30.744.000.000 0,77 Akbank 29.588.000.000 0,55 Ereğli Demir Çelik 28.175.000.000 0,84 Türk Telekom 26.005.000.000 2,61 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,38 Ford Otosan 21.703.783.500 5,40 Tüpraş 21.460.925.440 2,02 İskenderun Demir Çelik 20.503.000.000 1,14 Yapı ve Kredi Bankası 19.597.158.979 0,47 Vakıflar Bankası 18.161.144.578 0,54 Türk Hava Yolları 17.388.000.000 0,42 Sabancı Holding 16.935.352.627 0,52 Halkbank 13.160.489.510 0,40 Koza Altın 11.300.250.000 1,84 Tofaş Oto Fabrikası 11.120.000.000 3,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA