17.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:32

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 366 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.746.679.440 1,52 Garanti Bankası 51.114.000.000 0,99 Akbank 45.760.000.000 0,89 Ereğli Demir Çelik 32.865.000.000 1,14 Enka İnşaat 32.650.000.000 0,89 İş Bankası (C) 31.724.788.500 0,58 Turkcell 31.548.000.000 1,82 Tüpraş 30.501.058.560 2,38 Bim Mağazalar 30.092.832.000 7,43 Türk Telekom 27.965.000.000 3,11 Ford Otosan 26.844.615.000 5,81 ASELSAN 25.946.400.000 2,17 Yapı ve Kredi Bank. 24.496.448.724 0,61 İskenderun Demir Çelik 22.707.000.000 1,49 Sabancı Holding 21.465.049.354 0,68 Türk Hava Yolları 20.686.200.000 0,55 Vakıflar Bankası 16.050.000.000 0,53 Anadolu Efes 14.909.210.522 1,24 Arçelik 14.866.020.510 1,65 Tofaş Oto. Fab. 14.200.000.000 3,56

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)