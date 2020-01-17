Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 366 milyar lira oldu.
17.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:32
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 366 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.746.679.440
|1,52
|Garanti Bankası
|51.114.000.000
|0,99
|Akbank
|45.760.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|32.865.000.000
|1,14
|Enka İnşaat
|32.650.000.000
|0,89
|İş Bankası (C)
|31.724.788.500
|0,58
|Turkcell
|31.548.000.000
|1,82
|Tüpraş
|30.501.058.560
|2,38
|Bim Mağazalar
|30.092.832.000
|7,43
|Türk Telekom
|27.965.000.000
|3,11
|Ford Otosan
|26.844.615.000
|5,81
|ASELSAN
|25.946.400.000
|2,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.496.448.724
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|22.707.000.000
|1,49
|Sabancı Holding
|21.465.049.354
|0,68
|Türk Hava Yolları
|20.686.200.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|16.050.000.000
|0,53
|Anadolu Efes
|14.909.210.522
|1,24
|Arçelik
|14.866.020.510
|1,65
|Tofaş Oto. Fab.
|14.200.000.000
|3,56
Kaynak: AA