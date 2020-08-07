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Borsa İstanbul'da endeks bazında devre kesici uygulamasına geçiliyor

Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) oluşturulmasına karar verdi.

Borsa İstanbul'da endeks bazında devre kesici uygulamasına geçiliyor
07.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:35

Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) oluşturulmasına karar verdi. Uygulamada ilk eşik olarak yüzde 5, ikinci eşik olarak yüzde 7 düşüş olduğunda endeks bazında devre kesici uygulaması devreye girecek.

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı. Uygulamada ilk eşik olarak yüzde 5, ikinci eşik olarak yüzde 7 düşüş olduğunda endeks bazında devre kesici uygulaması devreye girecek. Önceki günkü kapanışın bu oranda altına gelindiğinde 20 dakika süreyle pay piyasası ve VİOP'ta işlemler durdurulacak. Uygulamanın devreye girmesiyle Pay Piyasasında 20 dakikalık durdurmanın ardından; sürekli işlem yöntemiyle işlem gören sıralarından 5 dakika boyunca tek fiyat emir toplama uygulanacak ve sonraki 5 dakika içinde eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve duyurulacak.

Tek fiyat işlem yöntemiyle işlem gören paylar tek fiyat emir toplama ile açılacak asgari 10 dakika sürecek emir toplama seansı sonrasında seans akışı kaldığı yerden devam edecek. EBDKS devreye girdiği anda Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'ndaki işlemler de otomatik olarak durdurulacak. Pay Piyasasının açılması ile birlikte yeniden başlatılacak.

Uygulama, 10 Ağustos'tan itibaren devreye alınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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