Borsa haftayı rekorla kapattı
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Borsa haftayı rekorla kapattı

11.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:06
Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,28'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,28'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,28'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 17,34 puanlık artışla 1.370,70 puanla kapanırken, 1.371,00 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de 1,25 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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