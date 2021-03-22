Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı
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BBC

Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı

22.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:55

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığında yaşanan değişimin ardından ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Borsada bugün son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı. Böylece endeks 2021 yılının kazançlarını silmiş oldu.

Naci Ağbal, cuma akşamı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB başkanlığı görevinden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; BIST 100 endeksi günü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamladı. 2013 yılından beri kaydedilen en sert düşüş olan bu gerilemeyle endeks 2021 yılının kazançlarını sildi. Güne sert satışla başlayan endekste ilk kez endeks bazlı devre kesici sistem uygulamaya alındı. Ağustos 2020'de BIST 100'deki ani hareketlere karşı otomatik devre kesici uygulaması tanıtılmıştı. Bugünkü hareketle birlikte bu uygulama ilk kez devreye girdi, seansta iki kez işlemlere geçici ara verildi.

TABAN SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Güne yüzde 6,65 düşüşle başlayan BIST 100 endeksinde kayıplar, hızla yüzde 9,5'lerin üzerine çıktı. Öğle vakitlerinde kayıplar bir miktar azalsa da kapanışa doğru yine taban seviyeler görüldü. Borsada sert fiyatlamalar yaşanırken Borsa İstanbul usulsüz açığa satış işlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Borsa İstanbul, piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiğini belirterek, usulsüz açığa satış işlemleri konusunda yatırımcıları uyardı.

"BORSADA TARİHİ BİR GÜN YAŞANDI"

Dünya gazetesine konuşan Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, borsada tarihi bir gün yaşandığını aktararak güçlü hisselerin borsayı ayakta tuttuğunu aktardı:

"Tofaş, Vestel, Enka, Sasa ve Arçelik gibi belli başlı hisseler yüzde 5 ila 8 arasında değer kaybetti; böyle bir günde gösterdikleri performans borsayı ayakta tutuyor."

Yine gazeteye konuşan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, yaşanan sert satışların piyasa riskinden kaynaklandığını belirtti.

Kaya, "Bugün en iyi şirketler bile tabana yakın değer kaybediyor. Bundan kaçamazsınız" dedi.

KUR DA GÜNE DEĞER KAYBIYLA BAŞLAMIŞTI

Diğer yandan dolar/TL'de de oynak bir gün yaşandı. Pazar gecesi ilk kotasyonlarda kurun yüzde 16'nın üzerinde yükseldiği görüldü; kur 8,47 seviyelerine kadar çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla dolar/TL'de 7,70'in altı görüldü; sonra kurda tekrar yükseliş gözlemlendi.

Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı
BBC
Haber Yorumları (6)
BİLGİNİZE: inşallah TT NET batar evde olmayan tlf na aylık otuz tl yiteliyor faturaya, benim gibi bir milyon keriz yuvarlasa çok iyi para söğüşlüyor
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
SOYGUN: daha fazla keriz vardır bende dahilim o yazdıklarına
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SEMİH: hazırlanın yarın Yeni zamlar yolda ama öyle böyle değil
Cevap Yaz 8 31 Yayından Kaldır
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