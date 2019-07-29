Bordeaux maçının yıldızı Ali Yavuz Kol kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'daki kampta sürdürüyor. Dün oynadığı hazırlık maçında Bordeaux'u 3-1 yenen sarı kırmızılı takımda Ali Yavuz Kol'un performansı dikkat çekti. Maçtan sonra taraftarlar Ali Yavuz Kol kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynadığı araştırılmaya başlandı. İşte Ali Yavuz Kol hakkında merak edilenler...

ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?

Ali Yavuz Kol, 29 Ocak 2001'de Antalya'da doğdu. Futbola Galatasaray altyapısında başladı. Santrafor mevkinde oynayan Ali Yavuz Kol, güçlü fiziği ve hareketli yapısı nedeniyle dikkat çekiyor.

2017'de Galatasaray U16'dan U17'ye geçti. Geçen sene de U19 takımına yükseldi. Ali Yavuz Kol, sağ ayağını daha iyi kullanıyor. Ve forvet bölgesi dışında kanatlar da etkili bir futbolcu.

Ali Yavuz Kol, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta 1 gol, U21 Süper Lig'de ise 1 maçta 1 gol attı.

Futbolcunun Galatasaray ile 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.