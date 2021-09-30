Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin, bugün ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vergi daireleri bugün saat 19.00'a kadar açık olacak.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor. Elektronik ortamda saat 23.59'a kadar başvurular alınacak.

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçlar cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

Peşin ödemelerde indirim

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatılmıştı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım'a kadar yapmaları önem taşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yangın ve sel felaketi nedeniyle getirilen mücbir sebep halinde başvuru ve ödemeler

Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Buna karşın mücbir sebep halinde olan söz konusu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecek.

Mükelleflerin yoğun ilgi gösterdiği düzenleme kapsamında Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine dün itibarıyla 5 milyon 36 bin mükellef başvurmuştu. Bu kapsamda 127 milyar 516 milyon liralık alacak yapılandırılırken alacaklara karşılık 11 milyar 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı

Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı

 Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, hükümeti kurma görevini Necla Buden Ramazan'a verdi

 Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump
Magazin Şafak Sezer Amelia Hamlin Ali İhsan Su Ezgi Mola
Spor Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Stefan Kuntz Ali İhsan Su Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:17:33. #1.11#