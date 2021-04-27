Bora Bayraktar kimdir? Bora Bayraktar kaç yaşında, nereli? Bora Bayraktar hayatı ve biyografisi!
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Bora Bayraktar kimdir? Bora Bayraktar kaç yaşında, nereli? Bora Bayraktar hayatı ve biyografisi!

Bora Bayraktar kimdir? Bora Bayraktar kaç yaşında, nereli? Bora Bayraktar hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bora Bayraktar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bora Bayraktar kaç yaşında, nereli? Bora Bayraktar hayatı ve biyografisi! Bora Bayraktar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Bora Bayraktar hakkında araştırmalar yapılıyor. Bora Bayraktar kimdir? Bora Bayraktar kaç yaşında, nereli? Bora Bayraktar hayatı ve biyografisi!

BORA BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1973

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: İstanbul

Türk dış politikası ve Ortadoğu sorunları üzerine uzmanlaşmış bir gazeteci ve akademisyendir. Doktora derecesini Marmara üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, çatışma çözümleri analizi yaptığı İsrail-Filistin Barış Süreci ile ilgili çalışmasıyla almıştır.

Türkiye'de yayınlanan Oslo Barış Süreci, Küre Yayınları(2013), Hamas, Karakutu Yayınları(2007) ve A'RAF Oslo Barışı'ndan El Aksa İntifadası'na Ortadoğu, Aykırı yayınları(2003) adlı kitapların yazarıdır. Halen TRT World Programlar Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

TV24'te yayınlanan Küresel Oyun Programının Sunucusu ve yapımcısıdır.

Gazeteci olarak Afganistan, Irak, Suriye, Batı Şeria-Gazze, Kosova ve Makedonya gibi pek çok savaş ve çatışma bölgesinde bulunmuştur. Ortadoğu, Balkanlar ve Güney Kafkasya'da 30'dan fazla ülkede habercilik yapmıştır. Benazir Butto, Ibrahim Rugova, Yaser Arafat, Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Shimon Peres, Lech Walessa, Said Celili, Nawaz Sharif ve Tzipi Livni gibi önemli siyasi liderlerle röportajlar yapmıştır.

Bora Bayraktar ABD'de the Knight Wallace Fellowship(2005) ile Atlanta'da CNN IPP programına(2002) ve Reuters TV News Workshop'a katılmıştır. 1999-2011 yılları arasında CNN Türk Haber kanalı ve ATV Haber merkezinde uluslararası muhabir, dış haberler müdürü, kıdemli muhabir ve genel müdür olarak görev yapmıştır.

2008 yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak Ortadoğu ve dış

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
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