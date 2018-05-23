Bonzaiden Hastanelik Olduğu Söylenen 7 Yaşındaki Çocuğun, Engelli Olduğu Ortaya Çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bonzai içip fenalaştığı söylenen 7 yaşındaki çocuğun engelli olduğu ve hastalandığı için hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BONZAİ İÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Edirne Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki C.C.K. fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bonzai içtiği iddia edilen küçük çocuk için polis soruşturma başlattı.

ZEKA GERİLİĞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Keşan Devlet Hastanesine götürülen çocuğun zeka geriliği olduğu ve aniden kusmaya ve titremeye başlaması üzerine hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Doktorlar çocuğun sağlık durumuyla ilgili, "7 yaşındaki doğuştan zeka geriliği olan çocuk hasta, ailesi tarafından sabah saatlerinde bulantı, kusma ve titreme şikayetleri ile, ilaç zehirlenmesinden şüphelenilerek Keşan Devlet Hastanesine getirilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirmeye göre genel durumu iyi olan hastaya tedbir amaçlı tedavi başlanmış ve gözlem altına alınmıştır. Genel durumu iyi olan hasta tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulmaktadır" dedi.

AİLESİ BONZAİ VERİLDİĞİNDEN ŞÜPHE ETMİŞ

Muayene sırasında ailenin, çocuklarına isteği dışında bonzai içirilmiş olabileceğinden şüphe ettikleri belirtildi.