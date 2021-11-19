Bomba patlamak üzere! Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor

Kara Kartal, sezon sonu mukavelesi bitecek Cyle Larin'in inadını kıramıyor. Kanadalı kanat-forvet 2.7 milyon eurodan aşağıya inmedi. Beşiktaş'ın önerdiği son rakam 1.7 milyon euro.

"REHİN ETMEM"

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kulübü kimseye rehin etmem. İstediği şartları bulabilen varsa gitsin. Bizim bu konudaki tavrımız çok net" ifadelerini kullanmıştı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Sezon başı Olympiakos'a giden Onyekuru, yeni takımında umduğunu bulamadı. 7 lig maçında süre aldı, gol ve asist katkısı veremedi. Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 asist üretti. Olympiakos 4.5 milyon euro yatırdığı Nijeryalı futbolcuda zarar etmek istemiyor.

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Beşiktaş cephesi Onyekuru için nabız yokladı. Futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Larin'in inadı kırılmazsa Nijeryalı futbolcu için gaza basılacak. 1.3 milyon euro civarında bir maaşla gelebileceği belirtildi.

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