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Bomba patlamak üzere! Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor

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Larin'le görüşmelerden yorulan Beşiktaş, alternatifini çabuk buldu. Sezon başı Olympiakos'a imza atan ve umduğunu bulamayan Henry Onyekuru için nabız yoklandı. Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Kara Kartal, sezon sonu mukavelesi bitecek Cyle Larin'in inadını kıramıyor. Kanadalı kanat-forvet 2.7 milyon eurodan aşağıya inmedi. Beşiktaş'ın önerdiği son rakam 1.7 milyon euro.

Bomba patlamak üzere! Larin'e elveda Onyekuru'ya merhaba

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kulübü kimseye rehin etmem. İstediği şartları bulabilen varsa gitsin. Bizim bu konudaki tavrımız çok net" ifadelerini kullanmıştı.

Bomba patlamak üzere! Larin'e elveda Onyekuru'ya merhaba

Sezon başı Olympiakos'a giden Onyekuru, yeni takımında umduğunu bulamadı. 7 lig maçında süre aldı, gol ve asist katkısı veremedi. Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 asist üretti. Olympiakos 4.5 milyon euro yatırdığı Nijeryalı futbolcuda zarar etmek istemiyor.

Bomba patlamak üzere! Larin'e elveda Onyekuru'ya merhaba

Beşiktaş cephesi Onyekuru için nabız yokladı. Futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Larin'in inadı kırılmazsa Nijeryalı futbolcu için gaza basılacak. 1.3 milyon euro civarında bir maaşla gelebileceği belirtildi.

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