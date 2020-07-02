Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede
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Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede

Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyedeBOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

02.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:45

Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede

BOLU'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Suriye uyruklu 4 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda evlerinde bulunan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Evde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.(28), K.H.(27) ve H.E.E.(26) adliyeye sevk edildi. Bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede

Kaynak: DHA

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