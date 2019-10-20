20.10.2019 10:53

Boğaz manzaralı 2. MARMARUN koşusu havadan görüntülendi

Sporcular boğaz manzarası eşliğinde koştu

İSTANBUL - İstanbul manzarası eşliğinde 'Boğaz'da Koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen 2. MarmaRUN Koşusu bu sabah gerçekleşti. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen koşu havadan görüntülendi.

Beykoz Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından ilçe sakinlerini sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla yapılacak koşu 9 km'lik parkurda profesyoneller, amatör sporcular ve sporseverleri buluşturdu.

Sporseverlere hareketli bir hafta sonu sunan koşu, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nden başlayıp Beykoz Çubuklu İskelesi'ne varılması ve ardından aynı güzergahın dönülmesiyle sona erdi.Koşunun yapılacağı 20 Ekim Pazar günü, Marmara Üniversitesi-Çubuklu İskelesi güzergahı saat 08: 30-09.30 arasında trafiğe kapandı.

Genel Klasman, Kadın-Erkek, En Yaşlı Kadın Koşucu, En Yaşlı Erkek Koşucu başta olmak üzere 16 farklı kategori ve yaş grubunda dereceye girenlere kupa ve madalya takdim edildi.Koşuya katılanlar manzara eşliğinde koşmanın harika olduğunu söyledi. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Erol Özvar ise,"Bugün Marmara Üniversitesi açısından önemli bir gün .İkincisini düzenlediğimiz yarışmamızda üniversitemizin Öğretim elemanlarını öğrencileri ve mezunları bir araya getiriyoruz .Yaklaşık 10 kilometrelik bir etap .Biz sağlıklı yaşam çerçevesinde bütün paydaşlarımıza bir araya getirmek suretiyle bugün bu güzel günde pazar günü ve Beykoz'da Üniversitesimizin Anadoluhisarı Kampüsünden başlamak suretiyle yarışacağız .

Kaynak: İHA