Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı

Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı.

Yarışın Bodrum Belediye Meydanı'ndaki startını, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada gerçekleştirilen bisiklet yarışına, valilik ve yerel yönetimler de katkı veriyor.

Organizasyonda yarışçılar, 56 kilometrelik Çağdaş Holding Kısa Parkur ve 103 kilometrelik Bitci.com Uzun Parkur'da pedal çeviriyor.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere, yarışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilçede gerçekleştirilen uluslararası önemi bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "İlçemizin hem spor turizmine hem de sosyal hayatına renk katan bir etkinlik. İnşallah bundan sonra her yıl daha güzelleşerek devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise yarışın Bodrum'da ilk kez düzenlendiğini ve katılımın yoğun olduğunu belirterek, salgın döneminde bisiklet sporunun ön plana çıktığını dile getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert ise yarışa 12 ülkeden 112'si yabancı toplam 974 sporcunun katıldığını kaydetti.

Organizasyon ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 11:58:14. #1.11#

title