Bodrum'da tedavi edilen yaban domuzunu evcil hayvan gibi besliyor
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Bodrum'da tedavi edilen yaban domuzunu evcil hayvan gibi besliyor

03.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:51
Bodrum'da tedavi edilen yaban domuzunu evcil hayvan gibi besliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir belediye çalışanı, yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan yaban domuzunu elleriyle besliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir belediye çalışanı, yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan yaban domuzunu elleriyle besliyor.

Torba Mahallesi sahilinde bir yaban domuzunun ayağından yaralandığını fark edenler, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekibine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekip, yaban domuzunu bulunduğu yerden alarak bakımevine getirdi. Burada gerekli tedavisi yapılan hayvan, geçici olarak korunaklı bir alana yerleştirildi.

Bakımevinin Petbulans şoförü Murat Bayatkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ceyar" adını verdikleri domuzun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yaban domuzuna en iyi şekilde baktıklarını ifade eden Bayatkaya, "Yaklaşık iki aydır burada bakıyoruz. Ekmek meyve gibi çeşitli yiyeceklerle besliyoruz. Yabani bir hayvan ancak sevgimizi gösterdiğimiz için bize alıştı. Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak." diye konuştu.

Öte yandan Bayatkaya'nın yiyecek verdiği sırada domuzla yaşadığı ilginç diyaloglar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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