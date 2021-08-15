Bodrum'da şehirler arası yolcu otobüslerine denetim
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Bodrum'da şehirler arası yolcu otobüslerine denetim

Bodrum'da şehirler arası yolcu otobüslerine denetim
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde trafik ekiplerince denetleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde trafik ekiplerince denetleniyor.

Bodrum Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, hızölçer ile hız limitlerine uyulup uyulmadığı, otobüslerin lastiklerinin uygunluğu, şoförlerin dinlenme süreleri ve evrak kontrolü yaptı.

Terminalden çıkış öncesi aracında kontrol yapılan sürücülerden Osman Doğan, AA muhabirine, trafik kurallarına uyduklarını söyledi.

Bu tür denetimleri önemsediklerini dile getiren Doğan "Can taşıyoruz. Her şeyden önemlisi bu. Gerek aracımızın bakımları olsun gerekse diğer konulara riayet ediyoruz." dedi.

Bir başka sürücü Ferhat Kaplan da ölümlü trafik kazalarının önlenmesinde bu tür denetimlerin etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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