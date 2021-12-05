BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Bodrum'da gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Mumcular Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde 4 daireyi su bastı. Sabahın erken saatlerinde Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgeye gelerek hasar tespit çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması yaptı. Öte yandan, Mazı Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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