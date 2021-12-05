BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum'da gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Mumcular Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde 4 daireyi su bastı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Bodrum'da gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Mumcular Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde 4 daireyi su bastı. Sabahın erken saatlerinde Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgeye gelerek hasar tespit çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede temizlik çalışması yaptı. Öte yandan, Mazı Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title