Bodrum'da Optimist Dünya Şampiyonası hazırlığı sürüyor

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Yelkende 2022 Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Bodrum'da, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nde de içinde yer aldığı Yelken Kulüp'te yenileme çalışmaları devam ediyor. Bodrum, dev organizasyon öncesi farklı yarışlara da ev sahipliği yapacak. İlçede bu kapsamda Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 14-20 Mart tarihleri arasında Yıldızlar Kupası düzenlenecek. Bu yarışlarda aynı zamanda Dünya Optimist Şampiyonası'na katılacak milli takım belirlenecek. Yıldızlar Kupası'nın ardından ise 1-6 Nisan tarihlerinde 10'uncu Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) düzenlenecek.

Dünya Optimist Şampiyonası öncesi prova niteliğinde olacak BIOR'a şu ana kadar 18 ülkeden 80 kulüp, 303 yelkenci kayıt yaptırdı. 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ise Dünya Optimist Şampiyonası test yarışları gerçekleşecek. 2022 Dünya Optimist Şampiyonası ise 27 Haziran-7 Temmuz tarihileri arasında gerçekleşecek. Bodrum'da 50 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te başlayan kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında kayıkhane, derslikler ve iskelede başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.