Bodrum'a yeni otogardan her 5 dakikada servis
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Bodrum'a yeni otogardan her 5 dakikada servis

Bodrum'a yeni otogardan her 5 dakikada servis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un Torba Mahallesi'nde inşa edilen yeni otobüs terminali 24 Haziran 2021 tarihinde hizmete girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un Torba Mahallesi'nde inşa edilen yeni otobüs terminali 24 Haziran 2021 tarihinde hizmete girdi. Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca Köyceğiz, Marmaris, Datça, Menteşe, Yatağan ve Milas İlçelerinden gelen özel toplu taşıma araçlarının başlangıç ve bitiş noktası yeni otogar oldu.

Şehirlerarası otobüsler ile Bodrum'un yeni otogarına gelen yolcular her 5 dakikada bir MUTTAŞ ve Büyükşehir Belediyesi denetimindeki Özel Toplu Taşıma Araçları ile şehir merkezine taşınıyor. Vatandaşlar detaylı sefer saatlerine 'https://www.mugla.bel.tr/otobussefersaatleri' adresinden ulaşabiliyor.

Ayrıca Bodrum -Milas Havalimanı yolcu taşımacılığını aralıksız sürdüren MUTTAŞ Havalimanı araçları da Bodrum'un yeni ve eski otogarlarına yolcu taşıyor. Pandemi koşulları dolayısıyla sürekli olarak dezenfekte edilen ve virüsün yayılmasını önleyici tedbirlerin alındığı toplu taşıma araçlarına vatandaşlar HES kodu entegreli seyahat kartları biniş yapabiliyor.

Ulaşım araçlarında temassız özelliği bulunan kredi kartları ve NFC özelliği bulunan akıllı telefonlar ile ödeme yapılabilirken yolcular seyahat kartlarını Yeni Otogarda oluşturulan seyahat kartı temin ve dolum noktalarından temin edebiliyor. - MUĞLA

Bodrum'a yeni otogardan her 5 dakikada servis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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