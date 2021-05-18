Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
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Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı 28 milyon 500 bin euroluk yatı görenler hayran kaldı İhtişamı ile göz alan yat Bodrum'a demirledi Milyon dolarlık yatlar Muğla'nın Bodrum ilçesine gelmeye başladı.

Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı

28 milyon 500 bin euroluk yatı görenler hayran kaldı

İhtişamı ile göz alan yat Bodrum'a demirledi

MUĞLA - Milyon dolarlık yatlar Muğla'nın Bodrum ilçesine gelmeye başladı. 28 milyon 500 bin euroluk altın renkli mega yat "Khallılah" görenleri kendine hayran bıraktı.

Yalıkavak açıklarında demirleyen Marshall Adaları bayraklı 28 milyon 500 bin euro değerindeki altın rengindeki "Khallılah" isimli 48 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yatı görenler dönüp bir daha baktı. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan altın rengindeki yatın dış görünümü ise uzay mekiği ve yarış otomobiline benzetildi.

Merak konusu oldu

Yatın içerisinde kimin olduğu sır gibi saklanırken zaman zaman yat içerisinde bulunanların botlarla denize açıldığı görüldü. Amerika'da üretilen ultra lüks yat, 2014 yılında denize indirildi. Yatın içerisinin ise bir saraydan farksız olduğu öğrenildi. Spor salonu, spa, restoran, eğlence kulübü, jakuzi gibi birçok özelliği olan su sporları ile ilgili her türlü ekipmana sahip yatın bir kısmında ise gerçek altın kullanıldığı öğrenildi.

Bodrum'a demir atan yatın daha sonra Ege sahillerinde tura çıkacağı, ilk uğrayacağı yerlerden birinin ise Kuşadası olacağı öğrenildi.

Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı
Bodrum'a demir atan yata bakan bir daha baktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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