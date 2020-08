Bocce'de Zafer Turnuvası 30 Ağustos tarihleri arasında Bocce Petank Altın Nokta Turnuvası düzenliyor.

30 Ağustos tarihleri arasında Bocce Petank Altın Nokta Turnuvası düzenliyor. Pandemi sürecinde müsabakaların yasaklanmasının ardından ilk kez bocce branşında turnuva düzenleniyor. Normalleşme sürecine özel izinle yapılacak turnuvayla başlanan boccede salgın süreci bazı ilkleri de beraberinde getiriyor.

Bocce'de ilk turnuva

Turnuva ve süreçle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Bocce Bowling Dart Federasyonu Genel Sekreteri Eren Öztürk, "Federasyon olarak normalleşme sürecinde ilk organizasyonumuzu dart branşında 15 Temmuz turnuvasıyla yapmıştık. Boccede ise normalleşmede ilk adımı atıyoruz ve ilk özel turnuvamızı pandemi tedbirlerini alarak gerçekleştiriyoruz. Kurullarımız, bakanlığın genelgesiyle birlikte branşlarımıza özel tedbirleri belirledi, ilan etti. Bunları titizlikle uyguluyoruz, turnuvada da uygulayacağız" diye konuştu.

Kural değişiklikleri

Pandemi tedbirleri kural değişikliklerini de beraberinde getirdi. Genel sekreter Eren Öztürk, "Turnuvanın bir kısmı online olarak gerçekleştirilecek. Teknik kurulumuzun aldığı kararla; turnuvayı kolay takip edebilmek için oyun kurallarında değişiklikler yapıldı. Tüm yarışmalarda hakemler görevlendirilecek. Ancak sonuçlar ve videolar online olarak federasyona gönderilecek. İlerleyen günlerde salgının durumuna göre diğer branşlarda değişiklik olur mu konusunda ise süreç içinde bunu da hep birlikte göreceğiz" dedi.

Pandemi tedbirleri kapsamında her sporcu yarışmalara kendi illerinde katılacak. 2005 yılından önce doğan tüm kadın ve erkek sporcuların kendi kategorilerinde mücadele edeceği turnuva takvimi başvuru sayıları netleştikten sonra ilan edilecek. Federasyon yetkilileri teknik kurulların aldığı koronavirüs pandemi tedbirleri tavsiye kararlarına uyulmasını zorunlu kıldı; Turnuvada her sporcu kendi materyallerini getirip dezenfekte edecek. Sosyal mesafeyi koruyacak. Fiziksel temas kurulmayacak. Pallino her el bitiminde dezenfekte edilecek. Petank çemberleri ıslak mendille koyulacak ve sonrasında mendil çöpe atılacak. Hedef toplar tek görevli tarafından (hakem) konulacak. Sahaya yarışmacı sporcu ve hakem dışında hiç kimse girmeyecek. Sağlık açısından şüphe uyandıran sporcular sağlık kuruluşuna gönderilecek.

Eleme usulüyle başlayacak olan turnuvada sporcular, aralarında 30 cm boşluk olacak şekilde düz çizgi üzerine yerleştirilen üç topa 7 metre uzaklıktan sırayla birer atış yapacak. 3 atış bir tur sayılacak. Bir sporcu toplamda 8 turda 24 atış yapacak. Hedefi vuran her atış bir puan olarak yazılacak. En fazla puanı toplayan yarışmacı rakibini eleyecek. İlk 16 sporcu arasına giren yarışmacılar bu kez atışları 8 ve 9 metre mesafeden toplam 4 turda yapacak. İlk 8 sıraya yerleşen sporcular final oynama hakkı kazanacak. Şampiyonluk için yarışacak sporcular önce 8 ve 9 metreden, ardından 7, 8 ve 9 metreden hedeflere atış yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA