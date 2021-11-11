BM Yemen Temsilcisi, çatışma taraflarına kapsamlı bir siyasi diyalog çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ülkedeki çatışma tarafları arasında kapsamlı bir siyasi diyalog çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentini ilk kez ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile bir araya gelen Grundberg, kapsamlı barış sürecini ilerletme çabaları ve Yemen'in güneyindeki son gelişmeleri ele aldı.

Ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada Grundberg, Yemen'de köklü çözüm ve kapsamlı bir siyasi diyaloğa ulaşmanın yanı sıra ülkede siyasi, askeri ve ekonomik meselelerde yapıcı tartışmalara girilmesi gerektiğini belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi, "Ziyaretim sırasında, halkın günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar dahil olmak üzere, çatışmanın Taiz'deki siviller üzerindeki etkisini doğrudan tecrübe ettim." ifadelerine yer verdi.

GGK tarafından yapılan açıklamada ise "yaşam koşullarını iyileştirmek ve yerel para biriminin çöküşünü durdurmak için Riyad Anlaşması'nın ekonomik bölümünün uygulanmasını hızlandırmanın önemine" vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca ekonomik çöküşü durdurmak için acil önlemler alınması çağrısı yapıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in çatışma taraflarıyla Yemen'deki krizin sona erdirilmesini görüşmek üzere gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaret sona erdi.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Haberi Kaydet