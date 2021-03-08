BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli kadınların siyasi sürece dahil edilmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli kadınların siyasi sürece dahil edilmesini istedi

08.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:11
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli kadınların siyasi sürece dahil edilmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli kadınların ülkedeki siyasi sürece ve barış görüşmelerine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli kadınların ülkedeki siyasi sürece ve barış görüşmelerine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Griffiths,"Yemen'deki barış görüşmelerinde ve diyalog sürecinde kadınlar hala çok zayıf şekilde temsil ediliyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, Yemen'deki çatışmanın tüm taraflarından "kadınların siyasi sürece etkin katılımlarının ve temsil kurumlarında en az yüzde 30'la yer almalarının" sağlanmasını istedi.

Yemen'deki kadınların "cesaretini, kararlılığını ve ilhamını" takdir ettiğini belirten Griffiths, "Yemenli kadınlar yılmadan ve görünmeden savaşın sonlandırılması için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlarda

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ülkede İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonca desteklenen hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli kadınların siyasi sürece dahil edilmesini istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:22:14. #1.14#
title