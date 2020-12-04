BM 5 özel raportörü: "Fransa'nın güvenlik yasa tasarısı, uluslararası insan hakları hukukuna aykırı"
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BM 5 özel raportörü: "Fransa'nın güvenlik yasa tasarısı, uluslararası insan hakları hukukuna aykırı"

04.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:01
BM 5 özel raportörü:

Birleşmiş Milletler (BM) 5 özel raportörü, Fransa'nın yeni güvenlik yasasını "uluslararası insan hakları hukukuna aykırı" olarak nitelendirirken, Fransa'ya yasayı gözden geçirmesi için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 5 özel raportörü, Fransa'nın yeni güvenlik yasasını "uluslararası insan hakları hukukuna aykırı" olarak nitelendirirken, Fransa'ya yasayı gözden geçirmesi için çağrıda bulundu.

Aralarında gazetecilerin ve avukatların bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) 5 özel raportörü, Fransa'da geçtiğimiz günlerde kabul edilen tartışmalı güvenlik yasa tasarısını "uluslararası insan hakları hukukuna aykırı" olarak nitelendirdi. Yasa tasarısının en eleştirilen maddesi olan 24. madde, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezasını kapsıyor. Yasa tasarısı, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle de eleştirilmeye devam ediyor. Özel raportörler bu maddeye ilişkin olarak, "Özel hayat hakkına, barışçıl toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü için hem ülkede hem de bu yasadan esinlenebilecek başka ülkelerde ciddi etkileri olacaktır" ifadelerini kullandı. Fransa'yı yasayı gözden geçirmeye çağıran raportörler, "Polisin şiddetine ilişkin alenen çekilen video görüntüleri kamu kurumlarının izlenmesinde önemli bir rol oynuyor, bu da bir hukuk ülkesi için çok önemlidir" açıklamasında bulundu.

Fransa'da Ulusal Mecliste kabul edilen güvenlik yasa tasarısı Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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