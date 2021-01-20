BluTV'ye bir günde iki yatırım! Discovery'nin ardından Twozero Ventures de hissedar oldu

Amerikan medya devi Discovery'nin yüzde 35 oranında ortak olduğu BluTV'ye bir de fon yatırımı geldi. Twozero Ventures, BluTV'nin yüzde 2,77 oranında hissesini satın aldı. Aydın Doğan Yalçındağ'ın yönetimindeki şirket böylelikle bir günde iki yatırım almış oldu.

Dün Amerikan dünya devi Discovery'nin yüzde 35 hissesine ortak olduğu BluTV'ye bugün bir yatırım daha geldi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Twozero Ventures, reklamsız, online dizi ve video izleme platformu BluTV'ye yüzde 2,77 oranında hissedar oldu. Böylece Twozero Ventures, Discovery ile birlikte BluTV'nin yatırımcıları arasına katıldı.

İLK FİNANSAL YATIRIMCI

Doğan Holding çatısı altında kuruculuğunu Aydın Doğan Yalçındağ'ın yaptığı BluTV'ye yatırım yapan Twozero Ventures Kurucu Ortağı Yiğit Arslan ilk yatırımcılar arasında yer almaktan mutlu olduğunu söyledi: "Aydın Doğan Yalçındağ liderliğindeki BluTv ekibi medya sektörünün geleceğini yeniden tanımlarken, 2020 yılında başlattığımız işlemi sonuçlandırarak ilk finansal yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Twozero Ventures olarak spor, medya ve eğlence sektörlerinde büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Discovery'nin BluTv'ye katılmasıyla, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlarda doğru alanlara yöneldiğimizi bir kez daha görmüş olduk."

İNTERNET TELEVİZYONU

Online video izleme platformu BluTv zaman ve mekan farketmeden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayının izlenmesini sağlayan internet televizyonu olarak hizmet veriyor. Dünya çapında Türkçe ve Arapça konuşan tüm izleyicilere ulaşan şirket, 2016'daki lansmanından bu yana, orijinal içeriklere ve teknolojiye odaklanması ve 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içeriğiyle ciddi bir büyüme gösterdi.