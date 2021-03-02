Black Legend 25 Mart'ta çıkış yapacak
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Black Legend 25 Mart'ta çıkış yapacak

02.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:18
Black Legend 25 Mart'ta çıkış yapacak

Steam üzerinden çıkış yapacak.

Geliştirici Warcave, sıra tabanlı strateji RPG oyunu Black Legend'in 25 Mart'ta PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için üzerinden piyasaya çıkacağını duyurdu. 

Oyunun Tanıtım Yazısı

Paralı Askerlerden oluşan bir tabura öncülük ederek lanetlenmiş Grant şehrine git ve hayatta kalan bir direniş grubunun fanatiklerle dolu ölümcül bir tarikata karşı mücadelesine yardım et. Bu heyecan verici bir alternatif tarihin işlendiği Tur Tabanlı Strateji RPG oyununda sokakları kaplayan ve insanların delirmesine neden olan sisi ortadan kaldır!

Low Lands'in mimarisini temel alan bir 17. yüzyıl şehri olan Grant'in harabe sokaklarını keşfet. Direnişin Mephistocu Tarikatçılara karşı yürüttüğü mücadeleye yardım et.

Çıldırtan bir sis yaparak bunu tüm şehre salan tehlikeli bir Simyacı olan Mephisto'nun geçmişini açığa çıkar.

Eski Suyukçuluk konseptini temel alan bedene dayalı bir simya yöntemini kullanarak savaş. Dört farklı dengesizlikte ustalaş ve düşmanlara çok büyük hasar vermek için bunları Katalizör Saldırılarıyla birleştir!

Her biri eşsiz yetenekleri öğrenebilen ve farklı ekipmanlar kullanabilen 15 oynanabilir sınıfın kilidini aç. Bunlarda ustalaş, diğer birimlerle sinerji kur ve Grant'in en iyi özgürleştiricisi ol!

Maceranı özelleştir; hikayeye öncelik verenler affedici bir deneyim yaşayabilirken zoru seven oyuncular ise her hatanın cezalandırıldığı bir oyun oynayabilir.

Black Legend Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros

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