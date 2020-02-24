BKM Express'le yapılan bağışlar 10 milyon lirayı aştı

24.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:44

BKM Express'in, dijital bağış özelliğiyle toplanmasına aracılık ettiği bağış miktarı 10 milyon liranın üzerine çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre Türkiye'de dijital bağışın öncülüğünü üstlenen ve bu kültürün yaygınlaşması amacıyla projeler hayata geçiren Türkiye'nin dijital cüzdanı BKM Express, bugüne kadar 120'den fazla vakıf ve derneğe bağış yapılmasına aracılık etti.

BKM Express sayesinde birçok kanaldan hızlı ve kolayca sivil toplum kuruluşlarına (STK) ulaşabilen kullanıcılar, BKM Express mobil uygulaması üzerinden tek bir tuşla, www.bkmexpress.com.tr üzerinden ise karekod aracılığıyla STK'lara bağış yapabiliyor.

BKM Express ayrıca, STK'ların web sitelerinden de bağış toplanmasına aracılık ediyor. "Yuvarla" özelliği sayesinde ise BKM Express kullanıcıları, yaptıkları alışverişlerde isterlerse küsuratları yuvarlayarak STK'lara bağışlanmasını sağlıyor. Her yıl sosyal sorumluluk takvimi hazırlayarak STK'ların özel günlerinde yanında olan BKM Express, son 2 senedir aralık ayında düzenlediği Geleneksel BKM Express Bağış Haftası ile de küçük katkıların büyük farklar yaratabileceğine dikkati çekerek kullanıcılarının yılı iyilikle kapatmalarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express olarak 2015'te hayata geçirdikleri dijital bağış özelliğiyle şubat sonu itibarıyla 120'den fazla sivil toplum kuruluşuna 400 bin işlem adediyle 10 milyon liranın üzerinde bağış yapılmasına aracılık ettiklerini bildirdi.

Amaçlarının dijital bağış kültürünü tanıtmak ve sosyal sorumluluk bilincini kullanıcılarla birlikte artırmak olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Her yıl katlanarak artan rakamlarla birlikte bu bağış miktarına ulaşmak bizim için mutluluk verici. Mutluluğumuz kullanıcılarımızla birlikte büyürken bundan sonraki süreçte dijital bağış kültürü konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA