Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı

Fransa'nın son şampiyonu Lille, bu sezona hiç iyi başlamadı. İlk hafta Metz ile deplasmanda geriye düştü maçta güç bela 3-3 berabere kalan Lille, bu hafta evinde Nice'ten tarihi fark yedi. Burak, Yusuf ve Zeki'nin oynadığı maçta eski hocaları Galtier, Lille'e acımadı. Nice karşılaşmayı 4-0 kazandı.