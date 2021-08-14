Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı
Fransa'nın son şampiyonu Lille, bu sezona hiç iyi başlamadı. İlk hafta Metz ile deplasmanda geriye düştü maçta güç bela 3-3 berabere kalan Lille, bu hafta evinde Nice'ten tarihi fark yedi. Burak, Yusuf ve Zeki'nin oynadığı maçta eski hocaları Galtier, Lille'e acımadı. Nice karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Son şampiyon taraftarının önüne ilk kez çıktığı gecede adeta hezimeti yaşadı. Geçtiğimiz sezon Lille'i lig şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Christophe Galtier'in ekibi Nice rakibini 4-0 mağlup etti.
İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 2', 64' Kasper Dolberg, 6' Hichem Boudaoui, 45' (P) Amine Gouiri'den geldi.
YUSUF, 65'TE KENARA ALINDI
Nice bu sonucun ardından 4 puana ulaşırken, Lille 1 puanda kaldı.
Lille forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika görev yaparken, Yusuf Yazıcı 65'te kenara geldi.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Geçen sezon Lille'i şampiyon yapan Galtier, 4-0 biten maçın ardından eski seyircileri tarafından alkışlarla stattan uğurlandı. Galtier de alkışla tribünlere karşılık verdi.