Bitlisli arıcıların bal sağım mesaisi başladı Bitlisli arıcıların bal sağım mesaisi başladı Bitlis Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Medeni Avcil: "Bu yıl ilimizde iklimsel nedenlerden dolayı yüzde 50-60 civarında bir ürün kaybı yaşandı" Bitlisli arıcılar ürettikleri tescilli balın sağımı için gece gündüz mesai yaparken, verimin bu yıl...

Bitlisli arıcıların bal sağım mesaisi başladı

Bitlis Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Medeni Avcil: "Bu yıl ilimizde iklimsel nedenlerden dolayı yüzde 50-60 civarında bir ürün kaybı yaşandı"

BİTLİS - Bitlisli arıcılar ürettikleri tescilli balın sağımı için gece gündüz mesai yaparken, verimin bu yıl yüzde 50 oranında düştüğü belirtildi.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik şekilde üretimi yapılan Bitlis balı, kent ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Kentte üç farklı bölgede kovanları bulunan Bitlis Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Medeni Avcil, bal sağımına başladıklarını söyledi. Sağım işleminde dolu petekler kovandan alınırken, arılara kış mevsiminde yetecek kadar bal bırakılıyor. Sağım işleminin ardından alınan ballar, paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getiriliyor.

Bal rekoltesinde geçen yıla göre ciddi oranda düşüş olduğunu belirten Avcil, "Bu sezon diğer yıllara göre rekoltemizde hemen hemen yarı yarıya bir düşüş görülmekte. Şu anda kovanlardan aldığımız kasnaklarla süzme bal sağımımızı yapıyoruz. 2020 yılının süzme bal hasadını gerçekleştiriyoruz. Önce petekli ballarımızı aldık. Daha sonra bunları ambalajladık. Doğal petekli ballarımızı, yani kasnak bal dediğimiz balları hasat ettik. Şimdi sıra süzme bala geldi. Son dönemlerde ifade edildiği gibi bu ballar arıda aldıktan sonra herhangi gibi ısı işlem görmeden ham bal dediğimiz bal budur. Bu balın içinde arı tarafından üretilmiş olan ve faydalı olan bazı şeyler baldan uzaklaştırılmamak suretiyle tenekelere dolum yapılmaktadır" diye konuştu.

Bitlis'teki ürün kaybını sürekli yağmur yağması ve havaların soğuk geçmesine bağlayan Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Medeni Avcil, sözlerine şöyle devam etti:

"İlimizde arıcılarımız daha çok petekli bal çalışıyorlar. Doğal petekli kasnak balı birde kara kovancılık daha fazla yaygın durumda. Bitlis'te süzme bal üretimi petekli bal üretimi kadar yoğun değil. Bu tamamen bir üretim geleneğidir. Arıcılarımız içinde çok az sayıda süzme çalışan arkadaşlarımız var. Genelde arıcılarımızın çoğu petekli bal çalışıyor. Ancak sofralık olmayan, piyasada albenisi olmayan daha çok polenli esmer çerçeveleri arıcı arkadaşlarımız filtre ederek makinelerde süzerek üreticiye ulaşacak hale getiriyorlar. Bu yıl ilimizde iklimsel nedenlerden dolayı yüzde 50-60 civarında bir ürün kaybı yaşandı. İl genelinde yaklaşık 150 bin arılı kovan varlığına sahibiz. Yaklaşık 30-40 bin civarında kara kovan dediğimiz eski geleneksel kovanlarımız var. Bunun dışında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelip Bitlis'te arıcılık yapan çiftçilerimiz var, bunlarla beraber bu rakam neredeyse ikiye katlanıyor. Dolayısıyla her yıl 2 ile 3 bin ton arasında bal üretimi gerçekleşmektedir. Çeşitli lokasyonlar ve bazı bölgeler hariç ilimizin tamamında bir ürün düşüşü yaşanmıştır. Bununda sebebi mayıs ayında dengesiz yağışların olmasıdır. Birde havaların soğuk geçmesi floranın bitki kaynaklarının zarar görmesine yol açtığı için ballı olan bitkilerin birçoğundan arı faydalanamadı.

Kaynak: İHA