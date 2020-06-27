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Bitlis'te "Sosyal Koruma Kalkanı" ödemeleri

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle "Sosyal Koruma Kalkanı" paketi çerçevesinde, Bitlis'te 51 milyon 270 bin 42 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bitlis'te
27.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:49

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle "Sosyal Koruma Kalkanı" paketi çerçevesinde, Bitlis'te 51 milyon 270 bin 42 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek olması amacıyla, "Sosyal Koruma Kalkanı" paketi ile iş gücü ve istihdamın korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bitlis'te de ödemelerin Sosyal Koruma Kalkanı paketi çerçevesinde yapıldığını kaydeden Cemal Taşar, korona virüs (Covid-19) sürecinde alınan tedbirler kapsamında il genelinde nakdi ücret desteği ile kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Her durumda ve şartta milletin yanında olduklarını ifade eden milletvekili Cemal Taşar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize, Türkiye genelinde 20 milyar 402 milyon 725 bin 179 lira, Bitlis'imizde ise 51 milyon 270 bin 42 lira destek sağlanmıştır. Bitlis'te 13 Haziran 2020 tarihine kadar Faz 1'de 25 bin 485 kişiye 25 milyon 485 bin, Faz 2'de 10 bin 198 kişiye 10 milyon 198 bin lira, Faz 3 ödemeleri kapsamında ise 2 bin 433 kişiye 2 milyon 433 bin lira ödeme yapıldı. Bitlis'te 3 bin 103 çalışana 8 milyon 85 bin 169 lira kısa çalışma ödeneği yapıldı. Bin 970 çalışana 2 milyon 800 bin 727 lira nakdi ücret desteği, 959 işsize ise 2 milyon 268 bin 145 lira işsizlik ödeneği sağlandı" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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