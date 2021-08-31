Bitlis'te 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı
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Bitlis'te 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı

Bitlis'te 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' düzenlendi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' düzenlendi.

Valilikte yapılan toplantıda organize sanayi bölgesinin son durumu ve istihdam konuları görüşüldü. Bölgeye yapılacak yatırımlar ve OSB'nin faaliyetlerinin arttırılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Oktay Çağatay ile birlikte Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, OSB Müdürü Cihan Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. - BİTLİS

Bitlis'te 'Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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