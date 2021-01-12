Bitlis'te minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

12.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:48
Bitlis'te minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sevkiyatını yapan sürücü E.K. organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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