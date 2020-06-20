BİTLİS BEÜ'de öğrencilere uzaktan kurs BEÜ'de öğrencilere uzaktan kursBİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, öğrencilere online olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu' veriliyor.

BEÜ'de öğrencilere uzaktan kurs

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, öğrencilere online olarak 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu' veriliyor. Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinden ve çeşitli kurslardan geri kalmamaları amaçlanıyor.

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Esra Dursun tarafından organize edilen kurs, Öğretim Görevlisi Recep Yetiş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim Aytekin tarafından uzaktan online olarak veriliyor. Toplam 16 saat olarak planlanan kursun iki haftada tamamlanması planlanıyor. Kursu eksiksiz tamamlayan öğrencilerin sertifikalarının ise adreslerine gönderileceği belirtildi.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi dönemi yaşanıyor. Biz de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimler ve kurslar ayarladık. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar dönemini planladık ve bunu gerçekleştirdik. Bütün öğrencilerimize uzaktan eğitim yoluyla derslerini verdik, sınavlarını yaptık, şu an bütünleme sınavları devam ediyor. Bu süreçte öğrencilerimizin başka ihtiyaçları da var. Yani ders dışı olan etkinliklerin de mutlaka öğrenciye ulaştırılması gerekiyor. Biz de bu çerçevede, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu' düzenledik. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, 16 saatlik bir kurs tertip ettik. İlk etapta 123 öğrencimiz bu kurstan faydalandı" dedi.

Kaynak: DHA