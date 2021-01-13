Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki önlenemez artış vatandaşın canını sıkarken Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'den moralleri daha da bozacak bir açıklama geldi. Büyükhelvacıgil, ham madde maliyetinin çok yükseldiğini belirterek, yüzde 20'lik bir zam daha gelebileceğini söyledi.

2020 yılına ilişkin sektörel değerlendirmede bulunan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ham maddeyi ithal etmek zorunda olan yağ sanayicilerinin, son artışı henüz raf fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Büyükhelvacıgil bundan dolayı, yağda yüzde 20'lik bir artışın daha olabileceğini belirtti.

HAM YAĞ FİYATI 2 KAT ARTTI

Geçen yıl 700 dolar civarında olan ham yağ fiyatının 1325 dolara kadar yükseldiğini aktaran Büyükhelvacıgil, bu yıl ise çiftçilerden daha çok ayçiçeği gelmesini öngördüğünü vurguladı.

5 LİTRELİK AYÇİÇEĞİ YAĞI 85 TL'YE KADAR ÇIKTI

Bir kaç ay önce 40-45 TL'ye satılan 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı, son dönemde önlenemez bir şekilde arttı. Fiyatlar semte göre değişiklik gösterirken, ayçiçek yağının fiyatı bazı marketlerde 85 TL'ye kadar çıktı. Söz konusu artış nedeniyle vatandaşlar da bir hayli tepkili.