Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1 - Haberler Spor
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Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Spor

STAT: Muharrem GülerginHAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Perihan Ece, Çiğdem ÇekiçBİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR: Portnova - Umeugochukwu, Reine, Mawete,Peka, Kasaj, Başak, İrem, Dilek,Şefika (Dk.87 Tuana), HandeTRABZONSPOR: Göknur - Şule, Kong, Bella, Setora (Dk.72 Rabia), İrem, Ayşe, Nevcan (Dk.

ADANA (DHA) -

STAT: Muharrem Gülergin

HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Perihan Ece, Çiğdem Çekiç

BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR: Portnova - Umeugochukwu, Reine, Mawete,Peka, Kasaj, Başak, İrem, Dilek,Şefika (Dk.87 Tuana), Hande

TRABZONSPOR: Göknur - Şule, Kong, Bella, Setora (Dk.72 Rabia), İrem, Ayşe, Nevcan (Dk.80 Damla), Arife (Dk.86 Yaren), Zaripova, Diane

GOLLER: Dk.52 Kasaj (P), Dk.70 Dilek (Bitexen Adana İdmanyurduspor) - Dk.31 Bella ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Umeugochukwu, Başak (Bitexen Adana İdmanyurduspor) - Ayşe, Arife ( Trabzonspor )

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B grubu 1'inci hafta karşılaşmasında Bitexen Adana İdmanyurduspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2'nci yarı attığı gollerle 2-1 yenerek lige 3 puanla başladı.


- Adana
Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

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Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Spor Haberleri

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