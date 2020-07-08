HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükselişe geçerek Salı günü ulaştığı 9,300 dolar sınırında durdu.

Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi
08.07.2020 08:14 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:14

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükselişe geçerek Salı günü ulaştığı 9,300 dolar sınırında durdu.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 31'i gerilerken, gerileyenlerin iki tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı. 

Bu gelişmelerle, Salı günün ilk saatlerinde bir ara 9,375 doları gördükten sonra, 9,300 doların altına çekilen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.17 düşüşle 9,270 dolara döndü.Toplam 5,705 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,769 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 12 milyar dolar düşüşle 76 milyar dolardan 64 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi 271 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 63'ünü Bitcoin oluşturuyor.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.17 düşüşle 9,270.48 dolar,2.Ethereum yüzde 0.15 artışla 239.25 dolar,3.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 4.53 artışla 0.19 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.22 artışla 239.57 dolar,6.Bitcoin SV yüzde 0.88 düşüşle 184.65 dolar,7.Cardano yüzde 22.14 artışla 0.12 dolar,8.Litecoin yüzde 1.03 artışla 44.17 dolar,9.Binance Coin yüzde 3.75 artışla 16.81 dolar,10.Crypto.com Coin yüzde 2.75 artışla 0.13 dolardan işlem görüyordu.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, uygulanma yöntemine bağlı olarak, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) parasal bazda yerel ya da küresel etkileri olabileceğine dikkat çekerek, bu bağlamda, Avrupa Merkez Bankası açısından, dijital dünyada parayla ilgili tartışmaya öncülük etmesi önemli olduğunu vurguladı.Koronavirüs salgınının yol açtığı krize verilen küresel tepki sırasında euronun uluslararası bir para birimi olarak rolünün önemini vurgulayan Panetta, bu bağlamda merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) euro'yu daha da güçlendirebileceğini ve krize yanıtı daha verimli hale getirebileceğini söyledi.Panetta, Eğer CBDC çekici bir ödeme aracı ya da euro bölgesi dışındaki insanlar için değer satlama birimi olmayı başarabilirse, euronun uluslararası rolü daha da güçlenecektir" diye ekledi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti Dünya
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı Güncel
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı Magazin
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı Magazin
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Danla Bilic'ten 'Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?' sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Erdoğan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Okan Buruk Cüneyt Çakır Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bitcoin 9,300 dolar sınırını geçemedi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 08:18:39. #1.15#
title