Bitcoin 10,500 - 11,000 dolar aralığında
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Bitcoin 10,500 - 11,000 dolar aralığında

05.10.2020 08:34 | Son Güncelleme: 05.10.2020 08:37
Bitcoin 10,500 - 11,000 dolar aralığında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.07 artışla 10,670 dolara çıktı ve haftalık kaybı yüzde 2.03 oldu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.07 artışla 10,670 dolara çıktı ve haftalık kaybı yüzde 2.03 oldu. Birimin piyasa hacmi de 197.49 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.

Kripto para piyasalarında geçen haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine geriledi.

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 24'ünündeğeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birim arasında düşen olmadı.Kripto para piyasalarında Perşembe günü 78.37 milyar dolara kadar düşerek 80 milyar doların da altına inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü 99.16 milyar dolar ile 100 milyar dolar sınırına yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk gününde 98.13 milyar dolar ile bu düzeyleri korudu.Toplam 7,285 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,647 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1,07 artışla 10,670.46 dolar,2.Ethereum yüzde 1.60 artışla 352.32 dolar,3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 7.11 artışla 0.24 dolar,5.Binance Coin yüzde 2.46 artışla 29.08 dolar, 6.Bitcoin Cash yüzde 0.96 artışla 221.01 dolar,7.Polkadot yüzde 3.44 artışla 4.18 dolar,8.Chainlink yüzde 2.86 artışla 9.47 dolar,9.Cardano yüzde 5.67 artışla 0.09 dolar,10.Litecoin yüzde 1.69 artışla 46.36 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Günümüzde düzenleyiciler token'ları 'security token' (menkul kıymet token'ı) ve 'utility token' (hizmet token'ı) fikri etrafında iki veya üç sayıda kategoriye ayırmaya çalışıyor" denildi ve eklendi: "Önemli bir sınıflandırma olmakla beraber bunun biraz basite indirgeme olduğunu düşünüyor ve beş sınıf kullanmalarını öneriyoruz."Sistem token'ları/coin'leri: Bitcoin ve Ethereum gibi bir blokzincirin işletilmesi için hayati öneme sahip token'lar. Bunların regülasyonu minimum olmalı ama gözetime de tabi olmalıdır. Merkezsizleştirmenin derecesi, yüzde 51 atağı olasılığı ve bunun maliyeti de detaylı bakılması gereken konular olmalıdır."Menkul kıymet token'ları: Direkt veya endirekt pasif getiri sunan token'lar. Oy hakkınasahip token'lara gelince, direkt veya endirekt herhangi bir pasif getiri sağlamadıklarıve (şirket personeli veya kurum üyeleri gibi) sadece sınırlı bir gruba dağıtıldıklarısürece, menkul kıymet token'ı sınıflandırmasının dışında tutulmalıdırlar." (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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