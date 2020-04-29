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Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı

Sağlık sektörü kadar ekonomiyi de derinden etkileyen koronavirüs, dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması sebebiyle kripto paraları gündeme taşıdı. Bitay Teknoloji Ceo'su Niyazi Yılmaz da kripto paraların geleceğini ve Türkiye'nin bu alandaki durumunu değerlendirdi.

Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
29.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:52

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, küresel olarak pek çok değişimin de zaruri olduğunu defalarca ispatlamış oldu. Ülkelerin dijital teknolojiye uyumunun olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha görmesiyle, bu dönemde Merkez Bankalarının kripto paralar üzerinde çalışmaları da hız kazanmış oldu. Bitay Teknoloji Ceo'su Niyazi Yılmaz, konu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

PARA, VİRÜSÜ BULAŞTIRMA TEHLİKESİ TAŞIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkelerin sırayla uyguladıkları sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları ile ekonominin derinden zarar görmesine sebep oluyor. Küresel boyutta genel olarak bakıldığında bazı sektörlerin daha popüler hale geldiği aşikar. Dolaşımdaki paralardan virüs kapma tehlikesi ve sosyal mesafe kaygılarından artık pek çok kişi online alışverişe yönelirken, virüsü bulaştırıp yayma potansiyeli çok olan dolaşımdaki paralarla ilgili birçok ülkenin önemli adımlar atmaya çalıştıkları görülmüştür. Çin, Amerika, Güney Kore ve İran'dan sonra Almanya'da dolaşımdaki paralar için gerekli aksiyonlar alacağını duyurmuş oldu. Bu dönemde sıkça duyduğumuz Merkez Bankaları kripto paralara mı geçecek sorusunu tekrar gündeme getiriyor.

Bitay Teknoloji Ceo'su Niyazi Yılmaz: Koronavirüs, kripto paraların kullanılmasını hızlandırıyor

DİJİTAL PARALARIN ÇIKMASI HIZLANIYOR

Bitay Teknoloji Ceo'su Niyazi Yılmaz, koronavirüs ile pek çok şirketi teknolojik alt yapılarının yetersiz olduğu söyleyerek, ''Bu açıklarını hızlıca tamamlama yoluna gittiğini görüyoruz. Yeni çağın olmazsa olmazı artık teknolojidir ve bunun en çok da eksikliğini hissettiğimiz kısmını da parasal ekonomi olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Artık pek çok ülke Merkez Bankalarının dolaşımdaki para yerine dijital paralarını çıkarma konusunda hızlandıklarını açıklamakta. Bunlara en yenisi de Deutsche Bank'ın yaptığı COVID-19 salgınının birçok bankanın dolaşımdaki paralarının nakit yönetiminin potansiyel bir risk faktörü olarak gördüğünü açıklayıp, Merkez Bankalarının dijital para birimlerinin önünü açma girişimidir. Bu salgınla birlikte bir kez daha Parasal ekonomide de teknolojinin sunduklarını sonuna kadar kullanmamız gerekmektedir.'' dedi.

Bitay Teknoloji Ceo'su Niyazi Yılmaz: Koronavirüs, kripto paraların kullanılmasını hızlandırıyor

''TÜRKİYE'DE KRİPTO PARA İLE ÖDEME YAPMA NOKTASINA GELECEĞİZ''

Küresel salgında pek çok sektör ve haliyle de ekonominin olumsuz etkilendiğini belirten Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdür: ''Fakat, hiç şüphesiz ki online alışveriş imkanı sunan markalar ve sektör, diğerlerine göre bu süreci daha az zararla geçirmektedir. Burada insanları online alışverişe iten temel sebep dolaşımdaki paraya temastan kaçınmadır. Çok yakında Türkiye'de Bitay ile beraber pek çok firmada kripto paralar ile ödeme yapılır noktaya geçeceğiz. Şu anda dolaylı da olsa kısmen bunu destekleyecek kampanyalar ve kurgular yapıyoruz. Kullanıcılarımızdan aldığımız geri dönüşler muazzam. Bugün Bitay ile kısmen ilk dijital para alışverişinin önü açıldı ve pek çok firma kripto paralar ile ödeme yapmaya hazır durumda. Görünen o ki bu salgınla birlikte kripto paraların da kullanım alanı yaygınlaşacaktır.''

''DİĞER ÜLKELERE ROL MODEL OLACAĞIZ''

Yılmaz'ın konuşmalarını destekler nitelikte olan Deutsche Bank'ın 3 Nisan'da attığı tweetle Covid-19 salgınının, dolaşımdaki paralardaki risklerden dolayı dijital para birimlerinin yükselişini hızlandıracağı yönünde. Bitay Teknoloji'nin kendi tokeni olarak çıkardığı ve kullanıcılarına bedava dağıttığı BTY ile D&R, Getir, Hepsi Burada ve Trendyol gibi büyük ve online pazar devleri ile anlaştığı görülüyor. Birçok markanın daha ekleneceğini ve çok yakında her yerde kripto paralarla ödeme yapacağını belirten Yılmaz, ''Türkiye teknolojiyi üretme ve kullanma yönünden diğer ülkelere rol model olacaktır.'' dedi.

Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı

Ekonomi Manşet

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