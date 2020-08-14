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BIST100 yüzde 0.61 düşüşle başladı, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.61 düşüşle 1,093.52 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.61 düşüşle başladı, dolar 7.35 lirada
14.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.61 düşüşle 1,093.52 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.59, BIST Mali Endeks yüzde 0.68, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.71 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler yeni rekor düzeylerine yakın hareket ediyor.

TCMB politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağladığı miktar yöntemiyle repo ihalesini Perşembe günü de açmadı. TCMB, sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle bir ay vadeli repo ihalesi açtı.Faiz oranlarının bankaların taleplerine göre oluşacağı bu ihale yoluyla bankaların fonlama maliyetleri de yükseldi. Sıkılaştırma adımlarını sürdüren (TCMB) Çarşamba günü de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırladı. TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin geçen Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; bugünden itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı. Bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3269 lira ve en yüksek 7.3574 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.6435 lira ve en yüksek 8.6967 lirayı gördükten sonra, 8.68 – 8.69 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5689 lira ve en yüksek 9.6112 lirayı gördükten sonra 9.61 – 9.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18015 - 1.18245 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18233 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dünya borsalarında kar satışları devam ediyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD yardım paketinin Eylül ayına sarkması, Avrupa'da vaka sayısnın artması ve ABD seçimleriöncesi Avrupa ile ticaret savaşı sinyalleri piyasaların keyfini kaçırmaya başladı."Türkiye yabancı yatırımcılarınn satışıyla dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. "Geçen haftanın verileri yabancı yatırımcıların Mart 2019'dan beri en sert satışı yaptığına işaret ediyor. "Satışların arkasında uygulanan genişleyici politikalar ve finansal baskılamada kantarıntopuzu kaçırıldığı için yaşanan rezerv kaybı yatıyor."Merkez Bankası ve BDDK'nın ekonomi politikalarını normalleştirme yolunda attığı doğru adımlara rağmen piyasalar uygulanan aşırı genişleyici politikalardan uzaklaşıldığına ikna olmuş değil. "Merkez Bankası'nın dün piyasalara bir aylık ihale yoluyla para vermesi ve faizinpiyasada yüzde 11 olarak belirlenmesi 20 Ağustos'taki PPK toplantısından faiz artırım kararı çıkmayacağı ve sıra dışı yöntemlerle para politikasının sıkılaştırılacagi ihtimalini artırdı."ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. 

"Endeks için destek olarak 1,095, direnç olarak 1,120 seviyeleri öne çıkıyor."


Kaynak: DHA

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