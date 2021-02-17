BIST100 yüzde 0.50 artışla başladı, dolar 7.04 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.50 artışla 1,550.49 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64, BIST Mali Endeks yüzde 0.50, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.35 artıdaydı.

ABD Hazine tahvili getirilerinin bir yılın en yüksek düzeyine tırmanması doları desteklerken, yatırımcıların tahvile yönelimiyle, hisse senetleri piyasalarında satışlara neden oldu. Dolar, iç piyasada da, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.89 liraya kadar düştükten sonra, küresel gelişmelerin desteğiyle 7.0 liranın üzerine döndü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9735 lira ve en yüksek 7.0434 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,euro en düşük 8.4397 lira ve en yüksek 8.5162 lirayı gördükten sonra, 8.51 – 8.52 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6898 lira ve en yüksek 9.7805 lirayı gördükten sonra 9.77 – 9.78 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20832 - 1.21130 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20932 düzeyindeydi.Euro/olar paritesinin, Pazartesi günü Avrupa seansında 1.2170 düzeyine yükselmesinin ardından, ABD seansında güç kazanan doların etkisiyle 1.2085 desteğine geri çekildiğine işaret edilen ALB Forex'in günlük bülteninde, "Düşüş trendinin kırılması sonrasında 1.2150/1.2085 arasında ikili tepe formasyonu oluşturan paritede desteğin kırılması durumdan satışlar hız kazanabilir" denildi.TSKB bülteninde, küresel piyasal arda risk iştahındaki iyimserlğin "hız kestiğine" dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri beklentilerin üzerinde gelirken, COVID-19 yeni vaka sayısının hız kesmesi ve aşılama ile ekonomilerin normalleşebilecek olması enflasyonist beklentileri destekliyor. Bu durum faizlerin yükselmesine yol açarken, risk iştahını zayıflatıyor. "ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 10 baz puan artarak yüzde 1.30'a son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Benzer şekilde bu hareket diğer gelişmiş ekonomilerin tahvil faizlerinde de gözlenirken, küresel ölçekte hisse senetleri dün kırılgan bir seyir izledi. "Ham petrol fiyatlarında küresel toparlanma iyimserliği ve arz-talep dengesine yönelik gelişmelerle yükseliş sürerken, altın fiyatları yüzde 1.3 geriledi. "Dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında yatay kalırken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. Türk finansal varlıklarda küresel eğilimlerle uyumlu kırılgan bir seyir gözlendi.""Makroekonomik veri gündemi sakinken, Hazine 9 Kasım 2022 ve 1 Ekim 2025 vadeli sabit kupon ödemeli tahvillerle rekabetçi olmayan teklifler dahil toplamda 5.4 milyar lira borçlandı. Tekliflerin toplamda yüzde 64'ü karşılanırken, ihalelerde faiz, piyasadaki benzer vadedeki tahvillerin faizlerinin yaklaşık 18 baz puan üzerinde gerçekleşti. "Küresel eğilimlerle hisse senetleri dünü düşüşle tamamlarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 oranında değer kaybetti. Ülke risk primindeki artış ve küresel eğilimlerle dün tahvil faizleri hemen her vadede yükseldi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı