BİST100 yüzde 0.25 artışla açıldı, dolar 5.98 lirada

03.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:26

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.25 artışla 119 bin 437 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.39 artışla 174 bin 147 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.23 ve 10.20 düzeyinde.

Açılış işlemlerinde,dolar en düşük 5.9764 lira ve en yüksek 5.9862 lirayı gördükten sonra, 5.98- 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.6219 lira ve en yüksek 6.6407 lirayı gördükten sonra, 6.63– 6.64 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8669 lira ve en yüksek 7.8903 lirayı gördükten sonra 7.87– 7.88 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, "Çin hükümetinden piyasalara güçlü destek" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Uzatılan yeni yılı tatili sonrasında Çin hisse senedi piyasaları bu sabah itibarı ile yüzde 8'e yakın bir kayıpla işlem görüyor."Çin piyasasının kapalı olduğu dönemde Hang Seng endeksinin performansına baktığımızda düşüş sürpriz değil. Öte yanda Çin piyasaların açılması ile birlikte para piyasalarına 173 milyar dolar likidite vereceğini açıkladı. Bu 2004 yılından bu yana yapılan en büyük günlük açık piyasa işlemi."Buna ek olarak Çin'de beş bakanlık ve düzenleyici kuruluşlar salgından etkilenen sektörlere yönelik 30 ayrı finansal destek önlemi açıkladı. Çin Merkez Bankası ayrıca yedi ve 14 günlük ters repo oranlarını 10 baz puan aşağı çekti."İlk çeyrekte Çin ekonomisinin büyümesinin yüzde 5.0'in altına gelebileceği tahminleri yapılıyor. Öte yandan, 2019nCov virüsü vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor."Toplam vaka sayısı 17 bin 205'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e ulaştı. Bu sabah itibarı ile ABD vadelileri yüzde 0.75 yukarıda, BIST'in Cuma kapanış saatindeki seviyesinde işlem görüyor.

"ISO Türkiye Ocak ayı PMI rakamları 22 ay sonra ilk defa 50 seviyesinin üzerinde 51.3 olarak açıklandı. Bugün ayrıca Ocak ayı enflasyon rakamları (İş Yatırım TÜFE tahmini: yüzde 0.9; Piyasa Tahmini : yüzde 1.1), ve TSKB 'nin 2019 12 aylık finansal tabloları açıklanacak. BIST'de bugün yatay veya hafif yukarıda bir açılış görebiliriz. Gün içinde yurtdışı piyasaların seyri etkili olacak."

Kaynak: DHA