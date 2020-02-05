BİST100 yüzde 0.15 yükseldi; dolar 5.98 lirada

05.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:21

Güne yüzde 0.23 artışla 122 bin 416 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 121 bin 906 puanı ve en yüksek 123 bin 629 puanı gördükten sonra yüzde 0.15 artışla 122 bin 320 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 179 bin 648 puanı ve en yüksek 182 bin 919 puanı gördükten sonra yüzde 0.09 artışla 180 bin 241 puanda kapandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde 10 Şubat'ta dört değişim ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı. Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Söz konusu değişim ihalelerinde; Geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarihi için Resmi Gazetede söz konusu senetler için ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar esas alınacak. Yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak. Çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılımcı olabilecek."AB'nin Brexit sonrası taslak yönergeyi açıklamasının etkisiyle düşen sterlin, dolar karşısında yüzde 0.50 gerileyerek 1.2966 düzeyinde.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.07 artarak 10.39'a çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.10 artışla 10.31 düzeyinde.Gün sonu işlemlerde ;dolar en düşük 5.9729 lira ve en yüksek 5.9887 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.5810 lira ve en yüksek 6.6159 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7545 lira ve en yüksek 7.8261 lirayı gördükten sonra 7.75– 7.76 lira aralığında hareket ediyor.Alacak sigortası şirketi Euler Hermes , 2020 yılında küresel büyümenin yavaş kalmaya devam etmesi nedeniyle, 2019 yüzde 9.0 olan iflaslardaki artışların 2020 yılında da yüzde 6.0 olmasını bekliyor.Euler Hermes'in, 2020 yılına ilişkin beklentilerini içeren "Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, 2020 yılında küresel büyümenin yüzde 2.4, 2021 yılında da 2.8 olması, büyümenin yavaş kalmaya devam etmesi nedeniyle 2019 yüzde 9.0 olan iflaslardaki artışların 2020 yılında da yüzde 6.0 olması" bekleniyor.Euler Hermes değerlendirmesinde, "Yüksek sosyal gerilimler, hızlı şekilde büyüyen siyasi riskler ve artan iklim değişikliği riskleri arasında 2020 yılı, ekonomi politikaları bakımından büyümenin ne pahasına olursa olsun korunduğu bir yıl olarak dönüm noktası haline gelebilir" denildi.Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG Türkiye'nin, yılın her üç aylık döneminde Türkiye ve dünyadaki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiği Bakış raporunun yeni sayısına göre ekonomideki iyileşme yılın ortasından itibaren kendini göstermeye başlayacak.Rapora göre, "Dünya ve Türkiye ekonomide zorlu geçen 2019'u geride bırakarak, 2020'deki riskleri dikkatli yönetmeye odaklandı."

Kaynak: DHA