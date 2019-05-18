Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın giriş katındaki bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın giriş katındaki bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeşilkent Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir binada ailesiyle yaşayan işitme engelli Ö.R, (20) binanın giriş katına bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Bunun üzerine Ö.R. durumu ailesine bildirdi.
Binanın güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu bisikletin binaya giren bir kişi tarafından çalındığı belirlendi.
Ö.R, bisikletin çalan kişinin yakalanması için babası ile polise başvurdu.
Polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA