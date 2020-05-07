Birevim'den tasarruf sahiplerini enflasyondan daha fazla koruyacak yöntem

Birevim, tasarruf sahiplerini enflasyondan daha fazla koruyacak "Büyüyen Tasarruf Yöntemi"ni hayata geçirdi.

Birevim, tasarruf sahiplerini enflasyondan daha fazla koruyacak "Büyüyen Tasarruf Yöntemi"ni hayata geçirdi.

Birevim'in açıklamasına göre, şirket, ev ya da arabanın teslim alınma tarihi bazında, "finansman tutarının yıllık olarak otomatik artması" temelinde oluşturulan ve böylelikle tasarruf sahiplerinin enflasyondan daha da fazla korunmasını sağlayan yöntemle sektörde ilke imza atıyor.

Açıklamada konuyla ilgili görüşleri yer alan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, yeni geliştirdikleri bu yöntemle, tasarruf sahiplerinin en önemli soru ve sorunlarından olan "Teslimat tarihi geldiğinde almak istediğimiz evin değeri artarsa ne yapacağız?" sorusuna sektörde ilk defa net bir çözüm sunduklarını bildirdi.

Fikir ve eser hakları Birevim'e ait olan Birlikte Tasarruf Finans modeli kapsamında, tasarruf sahiplerinin farklı ihtiyaç ve davranışlarına cevap verebilecek alternatifler geliştirdiklerini aktaran Çiftçi, "Hizmete sunduğumuz Büyüyen Tasarruf Yöntemi alternatifimizle tasarruf sahiplerinin enflasyondan daha da fazla korunmasını sağlamış oluyoruz. Yeni yöntemin, tasarruf sahiplerine, sektörümüze ve milli ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA