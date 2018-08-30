Bir Yılda 410 Kurs

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'da Yaygın Eğitimi kapsamında 410 kurs düzenlendiğini açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, Yaygın Eğitimi kapsamında Kütahya'da 2016 yılında 406 kurs düzenlenirken, 2017 yılında yüzde 1,0 artış yaşanarak bu sayının 410'a yükseldiğini söyledi.

Akyol," 2017 yılında Kütahya ilinde düzenlenen kurs sayısının Türkiye'de düzenlenen toplam kurs sayısı içindeki payı yüzde 0,5'tir. Kütahya, 2017 yılında düzenlenen kurs sayısı itibariyle Ege Bölgesi illeri arasında en fazla kurs düzenleyen 7. il olurken Türkiye'de 42. il konumundadır. Kütahya'da 2016 yılında 30 bin 203 kişi, 2017 yılında 26 bin 836 kişi kursa katılmış olup, 2016 yılında 30 bin 174 kişi, 2017 yılında ise 26 bin 767 kişi bu kursları tamamlamıştır. Kütahya ili, 2017 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısında 7. il olurken Türkiye'de 32. ildir" dedi.(EFE) - KÜTAHYA