Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - Haberler Ekonomi
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Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bursa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yorgancılarda hareketlilik başladı.

Bursa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yorgancılarda hareketlilik başladı. El işçiliğiyle üretilen ipek saten yorganlar bin 500 liradan satılıyor.

Tarihi yorgancılar çarşısı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Yorgan işlemesi yapan ustalar tarafından el işçiliğiyle yapılan ipek saten ve kuş tüyü yorganların tanesi bin 500 liradan alıcı buluyor. İçleri kuzu yünüyle doldurulan ve ipek saten kumaştan yapılan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor. Bir usta günde bir yorgan yapabiliyor. Bu özel yorganlar yurt dışında büyük rağbet görüyor.

Yorgancılar çarşısında 3 kuşaktır yorgancılık yapan Fikret Aslan, "İpek saten yorganlarımızın tanesi bin 500 lira. Bu yorganların değerli olmasının sebebi ipek olması. İpeği saten işlemek çok zordur. Bu yorganların hepsi el işçiliğiyle yapılıyor. Makinede yapılan yorganlar el işçiliği yorganların 10'da bir fiyatına satılıyor. Sağlığına düşkün olan herkes yün yorgan almak zorunda. El işi yorganı ustası günde bir tane ancak dikebilir. İpek yorganın yanında kuş tüyü yorganlarımız da mevcut. Bu yorganlarımızın da fiyatı bin 500 lira. Bunlar da çok kıymetli. Ürettiğimiz yorganları dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz" dedi. - BURSA

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor - Haberler Ekonomi
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