Bir ons kaç gram? Ons Nedir?

ONS, ekonomi haberlerinde ve ekonomi piyasalarında oldukça fazla kullanılan bir terimdir. Bu terimi doğru şekilde anlayarak, hem ekonomi piyasasına hem de bu piyasada yapılan yorumlara hakim olabilirsiniz. Peki, Bir ons kaç gram? Ons Nedir?

ONS demek aslında bir hesaplama türüdür. Tüm değerli madenlerin hesaplaması için ONS değerinden yardım alınır. Bu sebeple, ekonomi piyasalarında ONS, oldukça değerlidir.

BİR ONS KAÇ GRAM?

Normal şartlarla 1 ons değeri 31.10 gram altını ifade etse de hesaplama yaparken gümüş, altın, yakut, elmas gibi madenin çeşidine dikkat etmek gerekir. Ons altın farklı çeşitlere ayrılır. Özellikle de Troya Ons, en çok bilinen ons çeşitleri arasında yer alır.

Hesap ise şöyle yapılır: O anki ons değeri 31,10'a bölünür, çıkan rakam o anki dolar kuru ile çarpılır ve 24 ayar gram altının fiyatına ulaşılınır. 1752/(bölünür)31,10 *(çarpılır) dolar kuru = 24 ayar gram altın fiyatı.

Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılır.Avoirdupois onsunda yüzde 9,7 daha ağırdır. 1 Troya onsu; tam olarak 31,1034768 gram'a eşittir, ancak bu saf altında olup normal olarak 1 ons = 28,3495231 grama eşittir.

Altının dünya borsalarındaki geleneksel ağırlık birimi troy ons olup, bir ons; 31.10 gram saf altına karşılık gelmektedir. 1 kilogram ağırlığındaki has altın külçesi 32.15 ons'a karşılık gelmektedir.

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