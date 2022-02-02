Bir günde bu kadar enteresan olay az yaşanır! Rizespor, Gedson Fernandes'i almaya gitti
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş, 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i Rizespor'a kiraladı. Rizespor'un yöneticileri Gedson'u getirmek için Portekiz'e uçtu.
Beşiktaş, Galatasaray'ın transferini bitirmek için uzun uğraşlar verdiği Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Kara Kartal, taksitler şeklinde Benfica'ya 6 milyon euroluk ödeme yapacak.
YOLA ÇIKTILAR
Sezon sonunda Gedson'un bonservisine sahip olacak Beşiktaş, Benfica ile anlaşma yaptı. Gedson 6 aylık süreci Rizespor'da kiralık olarak geçirecek. Ardından Beşiktaş'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Rizesporlu yöneticiler Gedson'u getirmek için Portekiz'e uçtu, resmi hesaptan paylaşım yapıldı.