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Bir günde bu kadar enteresan olay az yaşanır! Rizespor, Gedson Fernandes'i almaya gitti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Bir günde bu kadar enteresan olay az yaşanır! Rizespor, Gedson Fernandes'i almaya gitti

Beşiktaş, 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i Rizespor'a kiraladı. Rizespor'un yöneticileri Gedson'u getirmek için Portekiz'e uçtu.

Beşiktaş, Galatasaray'ın transferini bitirmek için uzun uğraşlar verdiği Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Kara Kartal, taksitler şeklinde Benfica'ya 6 milyon euroluk ödeme yapacak.

Bir günde bu kadar enteresan olay az yaşanır! Gedson Fernandes Çaykur Rizespor'da

YOLA ÇIKTILAR

Sezon sonunda Gedson'un bonservisine sahip olacak Beşiktaş, Benfica ile anlaşma yaptı. Gedson 6 aylık süreci Rizespor'da kiralık olarak geçirecek. Ardından Beşiktaş'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Rizesporlu yöneticiler Gedson'u getirmek için Portekiz'e uçtu, resmi hesaptan paylaşım yapıldı.

Bir günde bu kadar enteresan olay az yaşanır! Gedson Fernandes Çaykur Rizespor'da

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor, Haber

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