Bir dönem daha son buluyor! Galatasaray'dan kaptan Arda'ya "Emekli ol" teklifi - Haberler Spor
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Bir dönem daha son buluyor! Galatasaray'dan kaptan Arda'ya "Emekli ol" teklifi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fatih Terim'le yolları ayırdıktan sonra yapılanma sürecine giren Galatasaray'da sıra kaptan Arda Turan'a geldi. Başkan Burak Elmas, kaptan Arda'nın futbolu bırakmasını ve teknik ekibe katılmasını istiyor.

Galatasaray'da futbol yapılanması baştan aşağı yenileniyor. Domenect Torrent, Albert Riera ve Luis Campos hamlesini yapan yönetimin sürprizleri bitmiyor.

Bir dönem daha son buluyor! Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif

FUTBOLU SEÇERSE AYRILIR

Başkan Burak Elmas, İspanya'da uzun yıllar üst düzey futbol oynayan Arda'nın teknik ekibe katılmasını istiyor. Bu aynı zamanda Arda'nın futbol kariyerine devam etmek istemesi halinde ayrılması gerektiği anlamını taşıyor.

Bir dönem daha son buluyor! Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif

TEKLİFİ RESMEN YAPACAK

Takvim'deki habere göre; Burak Elmas, sezon sonu bitecek Arda'ya "Teknik ekibe katıl" teklifi yapacak. Arda'nın bu öneriye nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.

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Burak Elmas, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Haber

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